Abdullah Çevrim, Fethiye'de Toprağa Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Abdullah Çevrim, aynı ilçede toprağa verildi.





Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Abdullah Çevrim, aynı ilçede toprağa verildi.



Son yıllarda ikamet ettiği Fethiye'de 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim'in cenaze namazı öğle namazı sonrası Yeni Camii'de kılındı. Cenazeye Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile birlikte top koşturan eski takım arkadaşlarından Ogün Altıparmak ve Aydın Yelken, Fethiyespor ve Fenerbahçeli taraftarlar ile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim çok değerli bir insandı. Herkes Abdullah Çevrim'e hakkını helal etmek için geldi, acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun, seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun dedi.



Namazın ardından Çevrim'in cenazesi Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Fethiye

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere

F.bahçe'ye 15 Yıl Hizmet Etmiş Birinin..."

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi

Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi