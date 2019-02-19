Son Dakika Haberleri: Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu Yapılacak

Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 77 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim için 22-25 Şubat'ta oynanacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu Yapılacak, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 77 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim için 22-25 Şubat'ta oynanacak profesyonel lig maçları öncesi saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Çevrim'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Abdullah Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihlerinde oynanacak bütün profesyonel lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:26 Kaynak: AA

Spor
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