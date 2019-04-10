Son Dakika Haberleri: Abdullah Damcı ve İlyas Bahar, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

Abdullah Damcı ve İlyas Bahar, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'nin kontanjan adayları Abdullah Damcı ve İlyas Bahar, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Abdullah Damcı ve İlyas Bahar, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde MHP'nin kontanjan adayları Abdullah Damcı ve İlyas Bahar, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediye Başkanı Alim Işık, önceki gün de belediye meclis üyesi Salih Özden'i başkan yardımcılığı vazifesine getirmişti.

Bu arada, mevcut belediye başkan yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Fatih Gölgeli ve Murat Arık'ın da görevlerine devam edeceği belirtildi.

Damcı ve Bahar ile birlikte, 6 başkan yardımcılığı kadrosunun kullanıldığını ifade edildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Salih Özden, MHP, Kütahya, Güncel
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