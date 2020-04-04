Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 90 yaşındaki Abdullah Üngör, maaşını getiren Mehmetçiği askerdeki gibi tekmil vererek karşıladı.

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Üngör'ün maaşı, PTT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evine götürüldü.

Ekipleri yaklaşık 70 yıl önce Bolu'da askerlik yaparken komutanlarına verdiği tekmille karşılayan Üngör, PTT ve jandarma görevlilerine teşekkür ederek elma ikram etti ve askerlik anılarını anlattı.