Abdullah Durak, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Durak, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı! - Son Dakika Spor

Abdullah Durak, Beşiktaş maçı öncesinde iddialı!

6 saat önce

Durak, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıda Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak 2 haftada 4 puan topladıklarını hatırlattı.

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Durak, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıda Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak 2 haftada 4 puan topladıklarını hatırlattı.


Özellikle Demir Grup Sivasspor maçının son 20 dakikasında yorgun düşünce oyunu rakibe bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Durak, "Takım olarak birlikte geri çekilince son dakikada basit bir gol yedik. Maçtan önce bir puana sevinebilirdim ama üç puanı elimizden kaçırdığımız için üzgünüz. Telafi imkanımız var. Önümüzde önemli bir Beşiktaş maçı var. Kazanarak yukarı çıkmak istiyoruz." diye konuştu.


Abdullah Durak, Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliğine değinerek, "Bunu avantaja çevirmek bizim elimizde. Dezavantaj da olabilir. Her şey bizim ortaya koyacağımız oyunla alakalı. Biz doğru oynayan bir takımız. Kendi oyunumuzu oynayıp inşallah galip geleceğiz." ifadesini kullandı.


Ligde 24 puanın iyi gibi göründüğünü dile getiren deneyimli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:


"İkinci yarı şakaya gelmez. Her maça konsantre olmalı ve ciddi çıkmalıyız. Ciddi hazırlanmalıyız. Hiçbir zaman 'bitti' diyemeyiz. 'Alt taraftan tamamen koptuk' da diyemeyiz. En ufak bir ayrıntıyı kaçırırsak başımıza sıkıntılar gelebilir. Bu nedenle ciddi olmalıyız."

Abdullah Durak, Mehmet Cengiz, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:33 
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