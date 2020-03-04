Abdullah Durak: "Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Durak: 'Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Abdullah Durak: "Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz"

6 saat önce

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Abdullah Durak, Alanyaspor maçından üç puanla ayrılıp yukarılara doğru tırmanmak istediklerini söyledi.

Abdullah Durak:

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Abdullah Durak, Alanyaspor maçından üç puanla ayrılıp yukarılara doğru tırmanmak istediklerini söyledi.


Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında ligde bu hafta oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Atmacalar Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenmanlarını devam ettirdi. Yeşil-mavili ekipte teknik adam Ünal Karaman, antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Çalışmalara dinamik ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, sonrasında pas ve kondisyon çalışması yaptı.


Antrenman öncesi Karadeniz takımının kaptanı Abdullah Durak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Durak, enerji olarak çok iyi durumda olduklarını, bu hafta Alanyaspor maçını kazanmak ve yeniden yükselmek istediklerini belirtti.


Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Tek hedefimiz galibiyet. Üç puan alıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Hoca değişikliği bazen takımlara olumlu bazen de olumsuz yansır ama bizim takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü enerji olarak iyi durumdayız. İyi olmak zorundayız. İnşallah çıkıp üç puanı alacağız"


Yeni Teknik Direktör Ünal Karaman ile beraber oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Abdullah Durak, "Ünal hocamızı şahsen tanımasak da uzaktan gördüğümüz kadarıyla sevdiğimiz, beğendiğimiz bir hoca. Onunla olduğumuz için mutluyuz. En önemlisi inanç olacak. Birbirimize saygımız, disiplinimiz olacak. Bence teknik ve taktikten önce inanç çok önemli. Bu inançla yukarılara tırmanacağız" dedi.


Ünal Karaman, Aminu Umar ile antrenman öncesi özel görüştü. Mohamed Abarhoun ise sağlık probleminden dolayı antrenmana katılmadı. - RİZE

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Abdullah Durak, Ünal Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
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