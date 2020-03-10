Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...' - Son Dakika Spor

Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...'

19 dakika önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Abdullah Ercan gündemi FANATİK'e değerlendirdi: Ersun Yanal'ın ayrılmasının hemen ardından Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı belli olmalıydı.

Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...', System.String[]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, teknik direktör Abdullah Ercan gündemi FANATİK'e değerlendirdi: Ersun Yanal'ın ayrılmasının hemen ardından Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı belli olmalıydı. Yeni gelecek hoca, Başkan Ali Koç ve yönetiminin geleceğini belirleyecektir. Çünkü bundan sonra hata yapma şansı yok


Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının yaşandığı gün Fenerbahçe'nin, hemen ardından ligi tamamlayacak ve gelecek sezon takımın başında olacak ismi açıklaması lazımdı. B planı mutlaka şarttı. Her belirsizlikte işler biraz daha sıkıntılı hale geliyor. Fenerbahçe'nin hocasının yabancı olacağını düşünüyorum. Yeni gelecek Fenerbahçe yönetiminin hata yapma şansı yok. Bundan sonra gelecek hoca hem Başkan Ali Koç'un hem de yönetiminin geleceğini belirleyecek.


Ben Fenerbahçe'de 4 sezon oynadım. Ama transferde bu kadar yanlışın yapıldığı bir sezon hiç hatırlamıyorum. Ali Koç çok büyük bir destekle geldi, bundan sonra yapılacak bir yanlış, Başkan Koç'a ve yönetimine yazar. Bence yaptıkları yanlışlardan biri de Comolli'ydi.


Masaya yumruğunu vurmalı


Türkiye'deki futbol iklimini bilmeyen bir adamı, hem teknik direktör hem de oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin başında karar almaya getirmek, büyük bir yanlıştı. Başkan Koç artık masaya yumruğunu vurmalı!


Bizim dönemimizde Başkan Aziz Yıldırım, çok karar verici bir kişiydi. İyi ya da kötü bir karar alınıyordu. Fenerbahçe, geçici çözümlerle yönetilecek bir takım değildir. Kulübün, 'Sezon sonuna kadar şu hoca, sonra bu hoca' demesini, ben Fenerbahçe'ye yakıştıramıyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve istediği kişiyi getirebilir. Kimse parayı bahane etmesin, onun da çözümü mutlaka bulunur.


Zico Fenerbahçe'nin gündeminde;

Abdullah Ercan, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda Christoph Daum, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için 20 milyon euro teklif

Son Dakika Haberleri
09:08 Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor
09:06 İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da
09:04 Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti
08:56 Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...'
08:56 Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Adem Büyük şoku!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 09:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]