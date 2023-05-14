Abdullah Gül Beykoz'da oy kullandı - Son Dakika
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Abdullah Gül Beykoz'da oy kullandı

14.05.2023 15:42

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy kullandı. Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oy kullanacakları sandıkta yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekleyen Gül, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'un Beykoz ilçesinde oyunu kullandı.

Abdullah Gül, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte okula gelen Abdullah Gül, oy kullanacakları 1140 numaralı sandıkta yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Abdullah Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sıranın kendisine gelmesiyle oyunu kullanan Gül, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye de dönem dönem vakti geldiğinde milletin iradesine başvurdu. Bugün vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticede milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur içinde, saygı içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum ve şimdiden her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler."

Kaynak: AA
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Abdullah Gül, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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