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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi - Son Dakika

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi

23.10.2021 14:11
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Abdullah Gül ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimsiniz siz?" diye tepki gösterdiği büyükelçinin Gül ile buluşması, paylaşılan fotoğrafla birlikte ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilikleri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Bu gelişme siyasiler tarafından tepkiyle karşılanmış, büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

"BİZ DERS VERMEK SİZİN HADDİNİZE Mİ?"

Yapılan çağrının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilere sert sözlerle yüklenip, " Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?" demişti.

ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Gelişmelerin ardından Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Büyükelçi Mari, Gül'le yaptığı görüşmenin ilişkin fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaşarak "Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün Türkiye üzerine iyi bir konuşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Abdullah Gül, Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala, Abdullah Gül, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Finlandiya büyükelçisiyle bir araya geldi - Son Dakika
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