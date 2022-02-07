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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

07.02.2022 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullah Gül, koronavirüs olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Erdoğan, çalışmalarına bir süre evden devam edeceğini belirtmişti.

TÜM MESAJLARA TEK TEK GERİ DÖNDÜ

Bu açıklama sonrasında hem ülkemizden hem dünyadan birçok siyasetçi, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından tüm mesajlara tek tek dönüş yaparak teşekkürlerini iletti.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede 11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bilgisi yer aldı.

Abdullah Gül, korona olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
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Son Dakika Güncel Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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