Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Erdoğan, çalışmalarına bir süre evden devam edeceğini belirtmişti.
Bu açıklama sonrasında hem ülkemizden hem dünyadan birçok siyasetçi, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından tüm mesajlara tek tek dönüş yaparak teşekkürlerini iletti.
Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede 11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bilgisi yer aldı.
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