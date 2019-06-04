ABDULLAH GÜL'DEN BAYRAM TEBRİĞİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Gül, bayram mesajı vererek, "Herkesin bayramını tebrik ederim. hayırlı bayramlar. huzur, hayırlar, iyilikler versin bütün herkese, islam alemine ve memleketimize" diye konuştu.

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-Gül'ün çıkışı ve konuşması

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