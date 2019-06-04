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ABDULLAH GÜL'DEN BAYRAM TEBRİĞİ

34 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı.

ABDULLAH GÜL'DEN BAYRAM TEBRİĞİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Gül, bayram mesajı vererek, "Herkesin bayramını tebrik ederim. hayırlı bayramlar. huzur, hayırlar, iyilikler versin bütün herkese, islam alemine ve memleketimize" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Gül'ün çıkışı ve konuşması

-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:29 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Güncel
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