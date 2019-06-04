ABDULLAH GÜL'DEN BAYRAM TEBRİĞİ
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Gül, bayram mesajı vererek, "Herkesin bayramını tebrik ederim. hayırlı bayramlar. huzur, hayırlar, iyilikler versin bütün herkese, islam alemine ve memleketimize" diye konuştu.
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı
10 ülke bugün bayramı kutluyor