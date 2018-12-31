Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği

Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği

8 dakika önce

TÜRKİYE'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği, System.String[]
TÜRKİYE'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, AK Parti'nin yerel seçim için İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Meclis Başkanı Yıldırım'ı telefonla aradı. Gül, adaylığı için tebrik ettiği Yıldırım'a başarı dileğinde bulundu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:22 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Politika
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