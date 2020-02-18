Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü - Son Dakika Dünya

Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü

7 saat önce

Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü

Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü, System.String[]

Uzun zaman sonra konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi olaylarından Ali Babacan'ın kuracağı partiye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda Gezi olaylarını desteklediğine yönelik sözlerini hatırlatan Abdullah Gül, 'Siyasi İslam'ın çöktüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna "Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi." dedi.


Abdullah Gül, Karar Gazetesine yaptığı açıklamalarda, AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesinin de şart olduğunu söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi
Uluslararası ajanslar, Gezi Parkı davasındaki tahliye kararlarını "Son dakika" olarak geçti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "darbe" söylentilerini doğrulayıp Abdullah Gül'ü işaret etti Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani, göreve yeniden seçildi

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 16:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]