Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü

Uzun zaman sonra konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi olaylarından Ali Babacan'ın kuracağı partiye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda Gezi olaylarını desteklediğine yönelik sözlerini hatırlatan Abdullah Gül, 'Siyasi İslam'ın çöktüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna "Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi." dedi.



Abdullah Gül, Karar Gazetesine yaptığı açıklamalarda, AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesinin de şart olduğunu söyledi.