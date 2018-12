Abdullah Gül'ün Eski Başdanışmanı Hakkında Soruşturma

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2016 yılında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Can Dündar 'a destek açıklaması yapması gerekçesiyle Ahmet Sever hakkında ihbar yapıldığı ve ihbar sonucu başlatılan soruşturma dosyasının, yetkisizlik kararıyla 9 Mart 2017'de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 'na gönderildiği belirtildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderilen Z.A. ismindeki bir kişinin, 9 Aralık 2016'da gönderdiği ihbar maili üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. İhbarcının maili üzerine emniyetin yaptığı açık kaynak araştırmasında, Ahmet Sever'in bir köşe yazısında 26 Kasım 2015 tarihinde "Ahmet Sever'den Can Dündar'a Destek" başlığı adı altındaki haberde, MİT TIR'ları soruşturmasında Can Dündar ve Erdem Gül'ün İstanbul Adalet Sarayı 'ndaki sorguları esnasında arkadaşlarıyla adliyeye gittiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, mahkemenin yapıldığı katta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Sever'in üzgün olduğu, ayrıca "Can Dündar'ın terör örgütü üyeliği ve casusluk gibi kavramlar ile yan yana getirmek doğru bir yaklaşım değil. Çok üzgünüm ülke için üzgünüm, hukuk devleti adına üzgünüm. Umarım beraat kararı çıkar" şeklinde haber yapıldığı anlatıldı. Ayrıca ihbarcı Z.A'nın açık kimlik bilgilerinin ve adresinin tespit edilemediği de kaydedildi.YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİAnkara Cumhuriyet Savcılığı, eylem yerinin İstanbul olması nedeniyle şüpheli Ahmet Sever hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 9 Mart 2017 tarihinde yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderdi.