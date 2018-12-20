Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis

Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis

1 saat önce

Ankara'da 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem dış politika danışmanlığını yapan, emekli büyükelçi Gürcan Balık, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
Ankara'da 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir dönem dış politika danışmanlığını yapan, emekli büyükelçi Gürcan Balık, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte Balık'ın tahliyesine karar verildi. 

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Gürcan Balık ve avukatı katıldı. Önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Balık'a, kararın açıklanacağı belirtilerek, son sözü soruldu. Son sözünde terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Balık, "Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Yıllarca ülkeme hizmet ettim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gürcan Balık'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte tahliyesine karar verilen Balık'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:33 Kaynak: DHA

Ankara, Abdullah Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi

Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:15:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]