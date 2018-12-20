Abdullah Gül'ün Eski Danışmanına 'Fetö Üyeliği'nden 6 Yıl 3 Ay Hapis (2)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye Beşik Gibi Sallanıyor! Yalova'dan Sonra Erzincan'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı

Siyaset Yaptıkları Dönemde Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile Çalışan Gürcan Balık İçin Verilen Tahliye Kararı Durduruldu