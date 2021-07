Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin"

KAYSERİ - Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada, " Kayseri'nin eğitim merkez, üniversiteler kenti olmasından gurur duyuyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başarılarını yakından takip ediyorum" dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında üç yıl üst üste ilk 200'de yer alan tek Türk üniversitesi olan AGÜ'de dördüncü mezuniyet heyecanı yaşandı. Sümer Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğretim görevlileri ve mezun olan öğrencilerin yerini almasıyla devam eden törenin açılış konuşmasını AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz yaptı. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Yılmaz, "İçerisinde bulunduğumuz Sümer Kampüsü dünyanın güzel ve en özellikli kampüslerinden bir tanesidir. 1935 yılında Sümerbank Bez Fabrikası olarak kurulan ve uzun yıllar şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında çok önemli bir rol oynayan kampüs, içinde bulunduğumuz dönemde üniversitemizin bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve bugün uğurlayacağımız mezunlarımızın da pandemi öncesi öğrencilik zamanlarının önemli bir kısmını unutulmaz anılar biriktirerek geçirdikleri eşsiz bilim ve kültür merkezidir. Burası aynı zamanda üstün nitelikli, estetik anlayış le gerçekleştirilmiş ve mimari etkinlikler ile renove edilmiş bir endüstriyel mirastır. Bizler böylesine bir emanetin içerisinde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Öğrencilerimizin de bu mirası soluyarak ve bu mirastan etkilenerek geliştiklerini gördükçe sevincimiz daha da artıyor. Rektörlük görevi bana tebliğ edildikten sonra şehrin ileri gelenleri ile yapmış olduğum temaslarda o vakur zarafeti ve o incelikli nezaketi gördüm ve hissettim. 'Bu şehirden öğreneceğimiz çok şey var' düşüncesi zihnimde daha güçlü bir şekilde oluştu. Bugün yuvadan uğurlamakta olduğumuz mezunlarımız da öğrenimlerinin belirli bir dönemini bu şehirde geçirdikleri için çok şanslılar. Üniversite eğitimi yalnızca derslerden ve mesleki bilgiden ibaret değildir. Farklı değerleri, farklı kültürleri, farklı yaşamları görüp anlamak, onlardan ders çıkararak daha iyiye ulaşmak çok önemlidir. Mezunlarımız AGÜ'deki eğitimleri sürecinde hem içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın kadim kültürünü hem de üniversitemizin onlara sağladığı uluslararası atmosferi dünyanın her yerinde kullanacaklar. Üniversiteniz ile bağınızı hiç koparmayın. Biz sizi sürekli takip edeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de kimliğinizin önemli bir parçası olacak üniversitenize her zaman yakın kalın. Unutmayın ki; bizim başarımız sizin başarınızdır. Sizin başarınız da bizim başarımız olacaktır" dedi.

"ERÜ'nün aşıyla ilgili çalışmaları heyecan verici"

İsmini taşıdığı üniversitenin mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Kayseri'nin üniversiteler kenti olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kayseri'nin eğitim merkez, üniversiteler kenti olmasından gurur duyuyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başarılarını yakından takip ediyorum. Onların aşıyla ilgili çalışmaları heyecan verici. İnşallah bunlar Kayserimize ayrı bir değer katacaktır" diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden ve onlara nasihatlerde bulunan Gül, "Muhakkak iyi insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Bunun dışındaki yollar hiçbir zaman sizi ileride başarılı ve mutlu etmez. Buna çok önem verin. Eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. 'Mezun olduk bitti' değil, öğrenmeye devam edeceksiniz. Dünyanın en iyi üniversitelerindeki bütün bilgileri size açık. Bunlardan nasıl faydalanırsınız, bu üniversitede size öğrettiler. Hedefiniz olsun, çok azimli olun. Karamsarlık size yakışmaz. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman problemler olabilir ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkemize muhakkak güvenin, Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi çok sevin, ülkenize borcunuz olduğunu bilin. Sosyal olun ama sakın aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür kişiler olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerinde birinci olan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra 162 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.