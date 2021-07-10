Üye Girişi
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi

10.07.2021 20:35

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin" Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan 11.

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin"

KAYSERİ - Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada, " Kayseri'nin eğitim merkez, üniversiteler kenti olmasından gurur duyuyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başarılarını yakından takip ediyorum" dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında üç yıl üst üste ilk 200'de yer alan tek Türk üniversitesi olan AGÜ'de dördüncü mezuniyet heyecanı yaşandı. Sümer Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğretim görevlileri ve mezun olan öğrencilerin yerini almasıyla devam eden törenin açılış konuşmasını AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz yaptı. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Yılmaz, "İçerisinde bulunduğumuz Sümer Kampüsü dünyanın güzel ve en özellikli kampüslerinden bir tanesidir. 1935 yılında Sümerbank Bez Fabrikası olarak kurulan ve uzun yıllar şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında çok önemli bir rol oynayan kampüs, içinde bulunduğumuz dönemde üniversitemizin bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve bugün uğurlayacağımız mezunlarımızın da pandemi öncesi öğrencilik zamanlarının önemli bir kısmını unutulmaz anılar biriktirerek geçirdikleri eşsiz bilim ve kültür merkezidir. Burası aynı zamanda üstün nitelikli, estetik anlayış le gerçekleştirilmiş ve mimari etkinlikler ile renove edilmiş bir endüstriyel mirastır. Bizler böylesine bir emanetin içerisinde faaliyetlerimizi yürüttüğümüz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Öğrencilerimizin de bu mirası soluyarak ve bu mirastan etkilenerek geliştiklerini gördükçe sevincimiz daha da artıyor. Rektörlük görevi bana tebliğ edildikten sonra şehrin ileri gelenleri ile yapmış olduğum temaslarda o vakur zarafeti ve o incelikli nezaketi gördüm ve hissettim. 'Bu şehirden öğreneceğimiz çok şey var' düşüncesi zihnimde daha güçlü bir şekilde oluştu. Bugün yuvadan uğurlamakta olduğumuz mezunlarımız da öğrenimlerinin belirli bir dönemini bu şehirde geçirdikleri için çok şanslılar. Üniversite eğitimi yalnızca derslerden ve mesleki bilgiden ibaret değildir. Farklı değerleri, farklı kültürleri, farklı yaşamları görüp anlamak, onlardan ders çıkararak daha iyiye ulaşmak çok önemlidir. Mezunlarımız AGÜ'deki eğitimleri sürecinde hem içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın kadim kültürünü hem de üniversitemizin onlara sağladığı uluslararası atmosferi dünyanın her yerinde kullanacaklar. Üniversiteniz ile bağınızı hiç koparmayın. Biz sizi sürekli takip edeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de kimliğinizin önemli bir parçası olacak üniversitenize her zaman yakın kalın. Unutmayın ki; bizim başarımız sizin başarınızdır. Sizin başarınız da bizim başarımız olacaktır" dedi.

"ERÜ'nün aşıyla ilgili çalışmaları heyecan verici"

İsmini taşıdığı üniversitenin mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Kayseri'nin üniversiteler kenti olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kayseri'nin eğitim merkez, üniversiteler kenti olmasından gurur duyuyorum. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başarılarını yakından takip ediyorum. Onların aşıyla ilgili çalışmaları heyecan verici. İnşallah bunlar Kayserimize ayrı bir değer katacaktır" diye konuştu.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden ve onlara nasihatlerde bulunan Gül, "Muhakkak iyi insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Bunun dışındaki yollar hiçbir zaman sizi ileride başarılı ve mutlu etmez. Buna çok önem verin. Eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. 'Mezun olduk bitti' değil, öğrenmeye devam edeceksiniz. Dünyanın en iyi üniversitelerindeki bütün bilgileri size açık. Bunlardan nasıl faydalanırsınız, bu üniversitede size öğrettiler. Hedefiniz olsun, çok azimli olun. Karamsarlık size yakışmaz. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman problemler olabilir ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkemize muhakkak güvenin, Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi çok sevin, ülkenize borcunuz olduğunu bilin. Sosyal olun ama sakın aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür kişiler olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerinde birinci olan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra 162 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi

Abdullah Gül Üniversitesi, cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var 20:59 Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor 18:44 Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi         
21:09
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 00:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement