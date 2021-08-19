Abdullah Güngör: "Hedefimiz Paris Olimpiyatları"

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammed Karavuş ve Polat Polatçı gümüş madalya kazandı. Serbest Güreş Genç Milli Takım Antrenörü Abdullah Güngör, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Polatçı'nın hem kulüp hem de milli takımdan sporcusu olduğunu belirten Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Milli Antrenör Abdullah Güngör, "Allah'ın izni ile daha başarılar kazanacağız. Sporcularımız yeter ki istesin, azim etsinler. İnanan ve ve çalışana Allah yardım eder. Biz de mükafatını gördük. Şampiyonluk kıl payı kaçtı ama eksikleri tamamlayacağız. Verdikleri desteklerden dolayı devletimizin tüm kurumlarına, başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız ve federasyonumuza çok teşekkür ederim. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Dualarınızı eksik etmeyin" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL