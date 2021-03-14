En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor - Son Dakika

En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor

14.03.2021 12:11

En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek.

En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor

Elazığ'da yaşayan Demir ailesinin hafif zihinsel engelli bulunan çocuklardın 29 yaşındaki Abdullah hem polislik mesleğine, hemde 15 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisine aşık

Anne Zeynep Demir:

Filmde birisi yaralansa veya bir polise bir şey olduğu zaman bir hafta boyunca o stresi üzerinden atamıyor"

Geçenlerde bir çocuğu settekilerle görüştürmüşler bu da görmüş ağladı birlikte bende ağladım ama o kadar söylendi ve üzüldü ki akşama doğru baygınlık geçirdi"

" Arka Sokaklar dizisi başladığı günden beri, o sevgi oğluma aşılanmış. Açıyor, izliyor ve siz beni görüştürmediniz diye ağlıyor"

ELAZIĞ - Elazığ'da polislik mesleğine olan sevgisiyle bilinen 29 yaşındaki özel birey Abdullah Demir, 15 yıldır yayınlanan bir dizinin her anını ezberledi. Anne Zeynep Demir ise oğlunun dizi sevgisini," Geçenlerde bir çocuğu settekilerle görüştürmüşler bu da görmüş ağladı birlikte bende ağladım ama o kadar söylendi ve üzüldü ki akşama doğru baygınlık geçirdi"diyerek anlattı.

Mehmet Ali ile Zeynep Demir çiftinin 3 çocuklarından ikisi hafif düzeyde zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. İlgili kurumlardan sürekli destek alan aile, en büyük çocukları ve aynı zamanda böbrek hastası olan Abdullah'ın polislik mesleğine olan sevgisi nedeniyle 15 yıldır "Arka Sokaklar" dizisine bağlandığını aktardı. 15 yıl önce başlayan ve hala devam eden dizinin yıl ve gün gibi tarihleri ezberinde tutan Abdullah, televizyon başta olmak üzere bilgisayar ve telefondan gününün büyük bölümünü bu dizinin tekrarlarını izleyerek geçiriyor. Özellikle dizinin olduğu gün çevresindeki insanlara, 'Bugün Arka Sokaklar var, kimse beni rahatsız etmesin' diye mesaj atarak telefonunu kapatan Demir, en büyük hayalinin dizinin setine katılmak olduğunu belirterek yapımcı Türker İnanoğlu'ndan yardım istedi. Öte yandan çocukların pandemiden önce el sanatları kursuna düzenli olarak gittikleri Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenleri, pasta getirerek Abdullah'a doğum günü sürprizi yaptı.

Yine Abdullah gibi aynı rahatsızlığı olan kardeşi Fatih Ahmet Demir de ağabeyi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, " Allah'ım Arka Sokaklar'ı görmeden canımı alma' diye dua ediyor. Ne olursunuz ağabeyime yardım edin, ellerinizden öperim" dedi.

"15 yıldır izlediğim için ailem oldu ve ben de onların ailesi oldum"

15 yıldır dizinin hiçbir bölümünü kaçırmadığını ve hatta özetlerini de tek tek izlediğini dile getiren Abdullah Demir, " 31 Temmuz 2006 yılında efsane bir dizi başladı. Arka Sokaklar, adlı diziyi çok seviyorum, hayranıyım. Bu dizinin büyük takipçisiyim. Yeni bölümlerini izliyorum hatta bu dizi 31 Temmuz 2006 tarihinde ilk olarak Pazartesi günü başlamıştı sonra Cuma günü yaptılar. Yeni bölümlerini, özetlerini hatta internette özetlerinin tekrarlarını izliyorum. 1992 doğumluyum ve bu Arka Sokaklar dizisi de 15 yıldır var. 15 yıldır izlediğim için ailem oldu ve ben de onların ailesi oldum. Hatta bir haberde bir çocuğun diziye davet edildiğini gördüm. Beni de davet et Türker İnanoğlu, ben de sete gelip görmek istiyorum. Ayrıca polis hayranıyım, ileride hayalim olan polis olacağım" dedi.

"'Allah'ım Arka Sokaklar'ı görmeden canımı alma" diye dua ediyor"

Ağabeyi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen ağabeyiyle aynı rahatsızlığı bulunan Fatih Ahmet ise " Ağabeyim, bir Arka Sokaklar hayranıdır desem az gelir. O diziyi çok seviyor, her Cuma günü elini açıp 'Allah'ım Arka Sokaklar'ı görmeden canımı alma' diye dua ediyor. Ne olursunuz ağabeyime yardım edin, ellerinizden öperim" diye konuştu.

İki çocuğunun engelli olduğunu belirten Anne Zeynep Demir ise " Üç çocuğum var, ikisi özel çocuk. Günüm hep onlarla geçiyor. Abdullah, daha özel hem böbrek hastası hem de 15 senedir hep Arka Sokaklar'ı çok izliyor. Dizinin olduğu gün bütün akrabalara 'Bugün Arka Sokaklar var, kimse beni rahatsız etmesin' diye mesaj atıyor ve telefonunu kapatıyor. Film bittikten sonra telefonunu açıyor. Filmde birisi yaralansa veya bir polise bir şey olduğu zaman bir hafta boyunca o stresi üzerinden atamıyor. Mesut komiser başta olmak üzere filmdeki herkesi seviyor. Geçenlerde bir çocuğu settekilerle görüştürmüşler bu da görmüş ağladı birlikte bende ağladım ama o kadar söylendi ve üzüldü ki akşama doğru baygınlık geçirdi. Öğretmenlerine, Cimere, polislere yazmış. Yazmadığı kurum kuruluş ve bütün kanallara yazmış. Arka Sokaklar dizisi başladığı günden beri, o sevgi oğluma aşılanmış. Açıyor, izliyor ve siz beni görüştürmediniz diye ağlıyor. Son çare olarak da kumbarada para topladığını ve evden kaçıp gidiyorum, diyor. Bütün oyunculara sesleniyorum, ne olursun oğlumu görüştürün ve görün" şeklinde konuştu.

En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor
En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor

Zeynep Demir, Engelli, Elazığ, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam En büyük hayali o dizinin oyuncularıyla görüşebilmek... Dizi saatinde kimseyle konuşmuyor, sahneler onun günlük yaşamını etkiliyor - Son Dakika


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