Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı

7 saat önce

Menteşe Belediyesi Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi Turnuvası Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde başladı.

Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvası başladı, System.String[]

Menteşe Belediyesi Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi Turnuvası Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde başladı. Menteşe Belediye personeli arasındaki kaynaşma ruhunu arttırmak adına her yıl geleneksel olarak düzenlenen masa tenisi turnuvası, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Şinoforoğlu anısına düzenlendi.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Başkan Yardımcısı Mehmet Güven'in açılış maçıyla başlayan turnuvada, belediye personelinin yanı sıra belediye meclis üyeleri de turnuvaya katılım sağladı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş turnuvanın açılış maçında yaptığı açıklamada, "Menteşe Belediyesi olarak belediye personeli arasındaki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini arttırmak adına her yıl geleneksel olarak masa tenisi turnuvası düzenliyoruz. Bu yılki turnuvamızı geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılarak bizleri derinden üzen belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Şinoforoğlu anısına düzenledik. Kendisi hem belediyemizde başarılı bir mesai arkadaşımız, hem de atletizm ve masa tenisi hakemiydi. Sporla iç içe yaşayan, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Zamansız ayrılışı hepimizi üzdü. Ama O'nun anısını düzenlediğimiz sportif etkinliklerle yaşatacağız" dedi.


40 belediye personelinin katılım sağladığı ve 15 gün sürecek turnuvada karşılaşmalar mesai saatleri dışında yapılacak. - MUĞLA

Bahattin Gümüş, İskender Alper, Menteşe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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