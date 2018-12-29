Abdullah Topkara Fethiyespor'da
36 dakika önce
Fethiyespor'a sol bek transferiTFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Sarıyer'de forma giyen Abdullah Topkara'yı (29) transfer etti.
Fethiyespor
'a sol bek transferi TFF
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Sarıyer
'de forma giyen Abdullah Topkara'yı (29) transfer etti.
Fethiyespor Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Fethiyespor 2. Başkanı Özkan Torunoğulları devre arası dönemi ilk resmi transferi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Torunoğlulları, teknik heyetin hazırladığı listeye göre transferlere devam edeceklerini bildirdi.
Fethiyespor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Topkara ise transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:07 Kaynak: İHA
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