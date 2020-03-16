Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti - Son Dakika

Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti

6 saat önce

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.

Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti, System.String[]

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.


İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Arnavutköy Devlet Hastanesi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Kuran-ı Kerim, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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