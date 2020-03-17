Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Abdullah Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde cemaatin yakın durmaması yönünde yapılan tüm uyarılara rağmen cenaze namazına katılanların uyarıları dikkate almadığı görüldü. Oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Abdullah Ustaosmanoğlu toprağa verildi.


İsmail Ağa cemaatinin önde gelen isimlerinden olan, binlerce hafız yetişmesinde emeği olan Abdullah Ustaosmanoğlu Pazartesi gecesi saat 02.30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Abdullah Ustaosmanoğlu için Korona virüs nedeniyle bugün öğle namazından önce saat 11.00'de Fatih Camii'nden cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, İsmailağa cemaatinin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesi oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu tarafından kıldırıldı. Cenazeye katılanlardan helallik alınmasının ardından dualar edildi. Yapılan duaların ardından Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.


Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde cenazeye katılanlara hoparlörden sık sık uyarılarda bulunuldu. Cenaze namazı öncesi Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlara yakın durmamaları, tokalaşmamaları şeklinde uyarılar yapıldı. Birçok defa uyarı yapılmasına rağmen cenaze namazına katılan cemaatin bu uyarılara uymadığı görüldü. - İSTANBUL

Abdullah ustaosmanoğlu, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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