Abdullahi Shehu, hafta içi oynanacak Altay maçıyla ilgili, "Kendi evimizde, hedeflerimiz için kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Perşembe günü kolay olmayacak" diye konuştu.



Bursaspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözlerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini yorumlayarak başlayan tecrübeli futbolcu, "Savaştığımız bir maç oldu. Ama futbolda böyle sonuçlar olabiliyor. Tabii ki mutlu değiliz, iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Yoğun maç fikstürünün farkındayız. Perşembe günü de kolay maç olmayacak. Ardından pazar günü başka bir maç var. Ama bu, mesleğimizin parçası ve her zaman hazır olmalıyız" dedi.



"Hakemlerden çok kendimizi suçlamamız lazım"



Takımda sık sık eksik oyuncuların bulunmasıyla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan 26 yaşındaki oyuncu, "Eksik olduğumuz zaman mutlu olmuyoruz, fakat bu da işin bir parçası. Buna dikkat edebiliriz. Hocamız da bununla ilgili gerekli uyarıları yapıyor. Bununla ilgili çok ciddi bir toplantımız oldu. Kimse bu durumdan memnun değil. Bazı sarı kartlar oyunun kuralları dahilinde. Ama bazıları hakemle diyaloğa girmekten dolayı gördüğümüz kartlar. Hakemlerden çok kendimizi suçlamamız lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Bursaspor'un eski hocası Yalçın Koşukavak'a karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Shehu, "Kolay olmayacak. Ona karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz, bu iyi bir şey. Kendi evimizde hedeflerimiz için kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ona da en iyisini diliyoruz" dedi.



Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak ise Shehu, "Kontratımla ilgili konuşmak için doğru zaman değil. Hedefimiz Süper Lig. O konu zamanı geldiğinde görüşülecektir. Kulüp de ben de farkındayız" şeklinde konuştu. - BURSA