Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız - Son Dakika Spor

Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 27 Şubat Perşembe günü sahasında Altay'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

Abdullahi Shehu: Şu an hedefimize odaklanmalıyız, System.String[]

TFF 1. Lig'de 27 Şubat Perşembe günü sahasında Altay'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.


2-1 yenildikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında savaştıklarını ancak futbolda böyle sonuçların olabildiğini kaydeden Shehu, "Tabii ki mutlu değiliz ama çalışarak daha iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi. Fikstür yoğunluğuna dikkat çeken deneyimli oyuncu, Altay maçını da değerlendirerek "Kolay bir maç olmayacak. Aynı zamanda Pazar günü tekrar bir maç oynayacağız. Bu mesleğimizin bir parçası ve her zaman buna hazır olmalıyız" diye konuştu.


Shehu, takımın son haftalarda kart cezalılarının artmasına ilişkin de bundan dolayı mutlu olmadıklarını, hiçbir oyuncunun da sahaya kart görme adına çıkmadığını dile getirerek, dikkat edeceklerini söyledi.


Altay maçına ilişkin de görüşlerini paylaşan Shehu, "Tabii ki maç kolay olmayacak ama neyin söz konusu olduğunu; taraftarımız önünde hedeflerimiz için kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Kart konusu ile ilgili de ciddi bir toplantı yaptık. Kimse memnun değil, hocamız da gerekli uyarıları yaptı, bizler de farkındayız. Bazı gördüğümüz kartlar oyunun kuralları dahilinde, bazıları tartışmadan ve hakeme itirazdan. Kartlarla ilgili olarak hakemlerden çok kendimizi suçlamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan şu an için kontratıyla ilgili konuşmanın doğru zaman olmadığını belirten Abdullahi Shehu, "Şampiyon olup Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Kontratı zamanı gelince konuşacağız. Şu an hedefimize odaklanmalıyız" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:41 
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