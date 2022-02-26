Abdullahiyan ile Borrell, nükleer müzakereleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Abdullahiyan ile Borrell, nükleer müzakereleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü

26.02.2022 22:50
Abdullahiyan ile Borrell, nükleer müzakereleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerde iyi bir anlaşma istediklerini ancak ülkesinin kırmızı çizgilerinin aşılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerde iyi bir anlaşma istediklerini ancak ülkesinin kırmızı çizgilerinin aşılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Viyana'daki nükleer müzakereler sonucunda iyi bir anlaşma için hazır olduklarını kaydeden Abdullahiyan, ülkesinin kırmızı çizgilerinin aşılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Müzakerelere katılan Batılı ülkelerin gerçekçi bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, bunun sağlanması halinde görüşmelerde henüz çözüme kavuşmayan bazı önemli sorunların çözülebileceğini ve nihai anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

Abdullahiyan ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'daki krizin Avrupa ve dünya siyaseti için ciddi sonuçları olacağını belirtti.

Borrell, Viyana'daki nükleer görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiğine ve tüm tarafların ciddi kararlar alması gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müzakereler sonucunda ortaya çıkan taslak anlaşma metnini ciddiyetle incelediklerini aktardı.

Abdullahiyan, "İyi bir anlaşma için çalışıyoruz. Kırmızı çizgilerimizi Batılı taraflara ilettik. Gerçek bir irade ortaya koyarlarsa hemen iyi bir anlaşma yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdullahiyan ile Borrell, nükleer müzakereleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


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