Abdullahiyan ile Borrell, Viyana'daki nükleer müzakereleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki müzakerelerde Tahran- Washington arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli inisiyatifleri değerlendirdiklerini ve ülkesinin müzakerelerde anlaşma için gerekli iradeye sahip olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmeler ile Ukrayna'daki durum ele alındı.

AB Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın 10 Mayıs'ta Tahran'a yaptığı üç günlük ziyarete işaret eden Abdullahiyan, "Mora'nın Tahran ziyaretinde bazı inisiyatifler değerlendirildi." dedi.

Abdullahiyan, ülkesinin müzakerelerde güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için gerekli iyi niyet ve iradeye sahip olduğunu ifade ederek, Borrell ve Mora'nın anlaşma için ortaya koydukları yapıcı çabalarına teşekkür etti.

Ukrayna'daki krize de değinen Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna da dahil olmak üzere dünyada savaşa karşı olduğunu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmesinde diplomasi ve diyalog odaklı müzakere çağrısında bulunduğunu ve Tahran'ın arabuluculuğa hazır olduğuna dair mesaj verdiğini aktardı.

Borrell ise Viyana'daki görüşmeler sırasında İran'ın ortaya koyduğu yaklaşımlara değinerek, "Artık diyalogu sürdürmek ve çözümlere odaklanmak için yeni bir yoldayız. Görüşleri yakınlaştırmak için Tahran ve Washington arasındaki temasların devamı konusundaki çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Ukrayna'daki durum konusunda da İran'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Borrell, "Maalesef iki taraf da birbirini diyalog iradesine sahip olmamakla suçluyor ve bu durumda barışı sağlamak zor olacak." ifadelerini kullandı.