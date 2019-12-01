Son Dakika Haberleri: Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen Irak'ta gösteriler devam ediyor
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Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen Irak'ta gösteriler devam ediyor

6 saat önce

Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan gösteriler, dün Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen devam ediyor.

Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen Irak'ta gösteriler devam ediyor, System.String[]

Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan gösteriler, dün Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen devam ediyor. Olaylarda, şimdiye kadar 350 kişinin hayatını kaybettiği, 15 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi'nin istifa kararı da tansiyonu düşürmedi. Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, polis merkezini kuşattı. Protestocular, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdi. Dün istifasını açıklayan Irak Başbakanı Abdulmehdi, istifa dilekçesini meclise göndermişti. Ancak Irak meclisi, Abdulmehdi'nin istifasını henüz işleme koymadı. Parlamentonun genel kurulda Abdulmehdi hükümetine güvenoyu vermeyerek düşüreceği tahmin ediliyor. Irak medyası, 2 aydır devam eden gösterilerde en az 350 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 binden fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.


Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:04 Kaynak: DHA
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