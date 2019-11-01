Son Dakika Haberleri: Abdulmehdi'nin istifasına rağmen ırak'ta protestolar sürüyor
Son Dakika Güncel Abdulmehdi'nin istifasına rağmen ırak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen ırak'ta protestolar sürüyor

6 saat önce

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyorIrak, (DHA) - Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar devam ediyor.

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Irak, (DHA) - Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar devam ediyor.

Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamış ve yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtmişti.

Ancak, göstericiler söz konusu açıklamaya rağmen bugün de sokaklara çıktı. Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, göstericilerin Cumhuriyet Köprüsü'nde ve Tahrir Meydanı'nda sokaklarda olduğu görüldü.

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen ırak'ta protestolar sürüyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:29 Kaynak: DHA
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