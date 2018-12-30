Son Dakika Haberleri: Abdülmelik'in Acı Kaderi; Önce Kar Kütlesinin, Sonra Kepçenin Altında Kalıp Öldü

Abdülmelik'in Acı Kaderi; Önce Kar Kütlesinin, Sonra Kepçenin Altında Kalıp Öldü

53 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı.

Abdülmelik'in Acı Kaderi; Önce Kar Kütlesinin, Sonra Kepçenin Altında Kalıp Öldü, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürürken, çatıdan üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14), kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Ağır yaralanan Bingöl, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi  Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl'ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu. Bu sırada kar temizleme çalışması yapan Karlıova Belediyesi'ne ait kepçe, Abdülmelik Bingöl'ün üzerinden geçti. Durumu fark eden çevre sakinleri, aracı durdurması için operatörü uyardı. 

Yaralanan Bingöl, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:29 Kaynak: DHA

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü

Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:22:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdülmelik'in Acı Kaderi; Önce Kar Kütlesinin, Sonra Kepçenin Altında Kalıp Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]