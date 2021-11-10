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SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu - Son Dakika

SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu

10.11.2021 11:12

SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguyduO kadar ülkenin arasında İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguyduDurumlar ne kadar kısıtlı olursa olsun sabırla çalışsınlarSpor ve okul aynı anda oluyorMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA)...

SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu

O kadar ülkenin arasında İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu

Durumlar ne kadar kısıtlı olursa olsun sabırla çalışsınlar

Spor ve okul aynı anda oluyor

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - Abdulsamet Çevik, 65 ülkeden 1800 sporcunun katılım sağladığı bir yarışmada dünya şampiyonu oldum dedi.

IFBB- Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası, İspanya'da düzenlendi. Organizasyonda yer alan Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Çevik, birincilik kürsüsünde yer aldı.

Harran Üniversitesi BESYO 2'nci sınıf öğrencisi Abdulsamet Çevik, vücut geliştirmedeki Türkiye şampiyonluğunu dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı. İspanya'da 65 ülkeden 1800 yarışmacının katıldığı IFBB- Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Dünya Şampiyonası'nda Genç Erkekler Atletik Fizik Dünya Şampiyonluğu elde eden Abdulsamet Çevik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Vücut geliştirme sporuna 15 yaşında Şanlıurfa'da başlayan Abdulsamet Çevik, Merakım ve vücudumdaki fazlalıklardan dolayı vücut geliştirme sporuna başladım. Tabii zor oldu Şanlıurfa'da vücut geliştirme sporuna başlamak. Şanlıurfa gibi bir yerde kısıtlı imkanlarla bu sporu yapmak biraz zor oluyor. Tabii zaman hızlı geçti, 6,5-7 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk yarışmamda bu Türkiye şampiyonu sondasında ise dünya şampiyonu oldum diye konuştu.

O KADAR ÜLKENİN ARASINDA İSTİKLAL MARŞIMIZIN OKUNMASI MÜKEMMEL BİR DUYGUYDU

Şampiyonada İstiklal Marşı'nın okunduğu sıradaki heyecanını tarif edemeyeceğini dile getiren Abdulsamet Çevik, Çok duygulandım o kadar ülkenin arasında İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu. Rakiplerim de sağlamdı. 65 ülkeden 1800 sporcunun katılım sağladığı bir yarışmada dünya şampiyonu oldum nasibimde varmış demek ki. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda da bu tür başarıları elde ederim. Ben bu spora başladıktan sonra Umudum Olur Musun Derneği'nin kurucu Başkanı Erdoğan Uludağ ile tanıştım ve kendisinin destekleri ile yarışmaya katılabildim. Diğer iş insanlarının da bu tür yarışmalara destek vermesini bekliyorum. Öncesinde profesyonel olarak yapmıyordum. Vücudumu güzelleştirmek için bu sporu yapıyordum. Sonra insan daha fazlasını istiyor ve daha fazla derken iş buralara geldi. Hocalarım yarışma sürecimde yanımda oldular. Allah kısmet etti ve dünya şampiyonu oldu şeklinde konuştu.

DURUMLAR NE KADAR KISITLI OLURSA OLSUN SABIRLA ÇALIŞSINLAR

Abdulsamet Çevik, vücut geliştirme sporu ile ilgilenenlere tavsiyelerde bulunarak şunları dile getirdi Durumlar ne kadar kısıtlı olursa olsun sabırla çalışsınlar. Emeklerinin karşılığını alacaklardır. Birincilik olmazsa ikincilik, ikincilik olmazsa üçüncülük elbet bunun karşılığını alırlar. Sadece çalışmaları ve sabırlı olmaları lazım.

SPOR VE OKUL AYNI ANDA OLUYOR

Harran Üniversitesi BESYO 2'nci sınıfta eğitimini de sürdüren Abdulsamet Çevik, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde Beden Eğitimi okuyorum. Hocalarım gayet bu konuda bana destek oldular. Rektörümüz Sabri Çelik bey, bölümümden Gökhan hocam bu konuda bana destek oldular. Beni de şehrimde bekliyorlar şampiyonluğumu kutlamak için. Spor ve okul aynı anda oluyor. Tabii ikisini devam ettirmek için çalışmak lazım. Sporu ve oklu bir arada götürürken aksatmamak lazım. Eğer bu konuda gerçekten iradeye sahipseniz ikisini de yapabilirsiniz. Gençlerimiz hem eğitimlerini alıp hem sporlarını yapıp hem de benim gibi şampiyon olabilirler ifadelerini kullandı.

SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu
SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu
SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu
SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu
SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu
SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Okul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Abdulsamet Çevik 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu - Son Dakika
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