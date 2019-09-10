Abdurrahim Albayrak'a 6222 cezası

CNN Türk'te yer alan habere göre, Abdurrahim Albayrak'ın 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Albayrak'ın sözlerini incelemeye almıştı.



"BİLDİĞİM BİR ÇOK ŞEY VAR"



Albayrak 2019 Nisan ayında oynana Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesinin ardından, "Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen birçok şeyler var. Üzülüyorum Türk futbolunun markası adına. Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım. Ne yapabilirsin ki?" ifadelerini kullanmıştı.