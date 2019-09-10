Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak'a 6222 cezası
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Abdurrahim Albayrak'a 6222 cezası

54 dakika önce

CNN Türk'te yer alan habere göre, Abdurrahim Albayrak'ın 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Abdurrahim Albayrak'a 6222 cezası, System.String[]

CNN Türk'te yer alan habere göre, Abdurrahim Albayrak'ın 5 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Albayrak'ın sözlerini incelemeye almıştı.


"BİLDİĞİM BİR ÇOK ŞEY VAR"


Albayrak 2019 Nisan ayında oynana Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesinin ardından, "Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen birçok şeyler var. Üzülüyorum Türk futbolunun markası adına. Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım. Ne yapabilirsin ki?" ifadelerini kullanmıştı.

Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 
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