Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar" - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: 'Bizim futbolculara dirsek atmışlar' - Son Dakika Spor

Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


"NASIL BÖYLE OLDU ANLAMADIM"


Mücadeleyi değerlendiren Albayrak, "İlk maçta rakibimizi tebrik ettik, herkesle konuştuk, kardeşçe ayrıldık. Başkan ve yöneticilerle dostça maç izledik. Nasıl bir anda böyle oldu anlamadım. Bütün futbolcularımız iyiydi. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.


"YUKARIDAN ATLADIM, AYIRMAYA ÇALIŞTIM"


Abdurrahim Albayrak maç sonunda çıkan olaylar hakkında ise "Sahada görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Bizim futbolculara dirsek atan, bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Maç sonu olaylarına çok üzüldüm. Devre arasında tünelde çıkarken bizim futbolculara dirsek atan Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Biz yukarıda dostça oturduk, bir şey yoktu. Ben yukarıdan atladım ve ayırmaya çalıştım. Nasıl oldu birden bire anlamadım." şeklinde konuştu.


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Abdurrahim Albayrak, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:56 
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