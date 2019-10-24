Abdurrahim Albayrak: 'Bu çocuklar bunu hak etmiyor'

Stattan ağlayarak ayrılan Belhanda ailesini yeniden tribüne getiren Albayrak yaşananlar hakkında şunları söyledi:



SARI KIRMIZILI TARAFTARLARA RİCA



"Bu tepki hiç hoş olmadı. Futbolcular zaman zaman kötü oynayabilir, gol de kaçırabilir. Biz bu futbolcular ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Geçen sene almadık kupa bırakmadık. Herkes zaman hata yapar. 1-2 maç kötü oynadı diye Galatasaray forması için ter döken ve başarılı olup kupalar kazanan oyuncular bunu hak edebilir mi? Gerçek Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Bu çocuklara sahip çıksınlar. Ayrıca biz futbolcular ile uzun süreli kontratlar yapıyoruz. Taraftarın bunları da göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekir."