- Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in yanına geldi

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in kaldığı hastaneye geldi.

Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu sabaha ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu hala devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'i her zaman yalnız bırakmayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Cengiz'in kaldığı hastaneye geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp de Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları yayımladı.