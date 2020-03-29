Abdurrahim Albayrak'dan corona virüsü testi için açıklama!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisi hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisi hakkında açıklama yaptı. Hastanede gözetim altında tutulan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yapılan test sonuçlarının henüz gelmediğini duyurdu. Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in, Fatih Terim ve Albayrak'ın son yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım

Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil

Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak