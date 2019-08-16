Abdurrahim Albayrak Falcao hakkında konuştu: Yüzde 99...
54 dakika önce
İşte Albayrak'ın o açıklamaları: 'Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz.
İşte Albayrak'ın o açıklamaları: 'Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao
transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun. O fotoğraf yanlışlıkla dışarıya verildi ve çok üzüldüm.'
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:52
Falcao'da gece yarısı sürpriz gelişme! Transferi duyurdular Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!