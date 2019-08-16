Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak Falcao hakkında konuştu: Yüzde 99...
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Abdurrahim Albayrak Falcao hakkında konuştu: Yüzde 99...

54 dakika önce

İşte Albayrak'ın o açıklamaları: 'Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz.

Abdurrahim Albayrak Falcao hakkında konuştu: Yüzde 99..., System.String[]
İşte Albayrak'ın o açıklamaları: 'Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun. O fotoğraf yanlışlıkla dışarıya verildi ve çok üzüldüm.'
Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:52 
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