Abdurrahim Albayrak: Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ - Süper Lig'de yeni sezona Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-0 yenilerek başlayan Galatasaray'da 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak, taraftarın merakla beklediği Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao'nun transferi konusunda, "Taraftarın yüzde 99 içi rahat olsun" dedi. Maçı değerlendiren Albayrak, "Ligin ilk maçı bizim için de sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama birinci maç olduğu için telafisi var. Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz katılmamıştı. En son Feghouli gibi değerli bir futbolcumuz ameliyat oldu. Önümüzdeki maçlarda seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de içeride onu söyledim. Bunu bir nazar olarak görüp önümüze bakacağız. Allah'ın izniyle iyi günler bizim olacak" dedi.

Falcao transferiyle ilgili, "Monaco 2'nci başkanı Petrov'la aramız iyi" diyen Albayrak, "Kendisiyle inanılmaz güzel, birbirimize sarılmış şekilde resimlerimiz var. Monaco kulübü çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Kendileriyle birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik. En kısa zamanda Monaco'nun başkanı da buraya gelecek. Başkanımız Mustafa Cengiz'le birlikte bir dostluk yemeği yiyeceğiz ve futbolcu transferleriyle ilgili konuşacağız. Monaco'yla iyi ilişkiler içindeyiz, kimse merak etmesin. Falcao konusunda taraftarın yüzde 99 içi rahat olsun" diye konuştu. Abdurrahim Albayrak, Falcao'yla çektirdiği basında çıkan fotoğrafla ilgili ise, "O fotoğrafı ben vermedim, yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ama ondan çok daha önemli fotoğraflar var elimde. Çok iyi bir yerdeyiz, bir problem yoktur diye düşünüyorum" dedi. Albayrak, "Diagne'nin gitmemesi Falcao transferini engelliyor mu" sorusuna, "Şu anda öyle bir düşüncemiz yok" diye yanıt verdi.

ÇETİN: 3 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİM

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray'ı sezonun ilk maçında 2-0 yeneceklerini henüz fikstür çekimi öncesi 3 ay önce söylediğini hatırlattı. "Galatasaray gelecek ve 2-0 yeneceğiz" demiştim diyen Çetin, "Geldi ve yendik. Allah gönlümüze göre veriyor. İçimizden geçeni dışımıza vuruyoruz. Allah utandırmasın. Bundan sonra sürekli galip olamayız ama sürekli galip olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Futbolular bana, 'Senin acını dindireceğiz' sözü vermişti. Acımı gerçekten dindirdiler" şeklinde konuştu.

RECEP NİYAZ: ÇOK ŞÜKÜR BÖYLE BİR AN NASİP OLDU

Maçta takımının ilk golünü kaydeden Recep Niyaz, tüm takım arkadaşlarına teşekkür ederek, Çok zor bir takıma karşı oynadık. Büyük takımların ilk maç sıkıntısını biz bugün en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. Buradan puan alacağımıza inanıyorduk. Bu 3 puan olduğu için ayrıca mutluyuz. Herkes çok iyi mücadele etti. İlk dakikadan son dakikaya kadar. Rakibin kırmızı kart görmesi bizim işimizi kolaylaştırdı. Herkesin gözünün önünde olan çok zor bir maçta ligin en iyi takımlarından birine karşı aldığımız bu galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun. Yıllar sonra ilk maçımızda böyle bir galibiyet almak ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk. İyi başladık inşallah iyi bitiririz. Sezonun ilk golünü kimin atacağıyla ilgili bir anket yapılmıştı. Aklıma gelmişti ama inanmak zor. Çok şükür böyle bir an nasip oldu. Bize inanmaya devam etsinler, çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Geçen sene TFF 1'inci Lig'de şampiyon olduk. Bu ligde oynamayı hak ettiğimize inanıyorum. Bunu da herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

RODALLEGA: ÇOK BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI 3 PUAN ALDIK

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hugo Rodallega ise şöyle konuştu: "İlk maçımızda çok önemli bir galibiyet aldık. Bunun akabinde mutlu olmamiz gerekiyor ama çalışmalarımıza da devam etmemiz gerek. Çünkü burada bitmiyor. Bir sonraki rakibimiz için çalışmalıyız. Adım adım görmemiz gereken bir lig bu. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok büyük bir rakibe karşı 3 puan aldık. Kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Penaltıdan sonra da oyuna tutunduk. Biz kazandık ama bundan sonraki tüm maçlarımızda ayaklarımız yere basmalı. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı bu yüzden çok mutluyum. Her maçta birlik olmamız gerekiyor."

