Abdurrahim albayrak florya'yı rüya bir tesis yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdurrahim albayrak florya'yı rüya bir tesis yapacağız - Son Dakika

Abdurrahim albayrak florya'yı rüya bir tesis yapacağız

6 saat önce

Abdurrahim Albayrak Florya'yı rüya bir tesis yapacağız'Adayı'da halledeceğiz, uğraşıyoruz'Özgür KABAN ' Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 'Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz.

Abdurrahim Albayrak Florya'yı rüya bir tesis yapacağız

'Adayı'da halledeceğiz, uğraşıyoruz'

Özgür KABAN ' Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) ' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 'Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya'dan alıp Türk Telekom Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece futbol mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak' dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün olağan aralık ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Florya'yı futbol mekanı yapacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, 'Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Ben Florya'ya farklı bakıyordum. Florya'ya gittiği zaman geceleri uyku tutmadı. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile birlikte Florya'yı almak için gece gündüz çalıştık. İnanıyorum ki 30 milyon insan o gece rahat uyumuştur. Ben de Ankara'ya gittim ama meclisin bahçesinde bile ruhsat alındı ise işin zor olduğunu söylediler. Dün Fatih Terim hocam ve tabii ki yönetim ile beraber uzun uzun Florya'yı konuştuk' şeklinde konuştu.

'ADAYI'DA HALLEDECEĞİZ, UĞRAŞIYORUZ'

Galatasaray Adası'nı da halledeceklerini ve bunun için uğraş verdiklerini belirten Albayrak, 'Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya'dan alıp Türk Telekom Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece futbol mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak. Allah'ın izniyle adayı da halledeceğiz, işimizi gücümüzü bıraktık onla da uğraşıyoruz. Galatasararay'a gönül vermiş mimar arkadaşlarla görüşüyoruz. Kemerburgaz'dan da vazgeçmiş değiliz, orası Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helalidir' diye konuştu.

Abdurrahim albayrak florya'yı rüya bir tesis yapacağız

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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