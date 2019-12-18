Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız - Son Dakika Spor

Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız

6 saat önce

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün olağan aralık ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız, System.String[]

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün olağan aralık ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu.


Florya'yı futbol mekanı yapacaklarını söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Florya hepimizin hayali olan bir yerdi. Ben Florya'ya farklı bakıyordum. Florya'ya gittiği zaman geceleri uyku tutmadı. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ile birlikte Florya'yı almak için gece gündüz çalıştık. İnanıyorum ki 30 milyon insan o gece rahat uyumuştur. Ben de Ankara'ya gittim ama meclisin bahçesinde bile ruhsat alındı ise işin zor olduğunu söylediler. Dün Fatih Terim hocam ve tabii ki yönetim ile beraber uzun uzun Florya'yı konuştuk" şeklinde konuştu.


"ADAYI'DA HALLEDECEĞİZ, UĞRAŞIYORUZ"


Galatasaray Adası'nı da halledeceklerini ve bunun için uğraş verdiklerini belirten Albayrak, "Florya'yı rüya bir tesis yapacağız. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Florya'yı iki kat aşağı indireceğiz. Basketbolu Florya'dan alıp Türk Telekom Stadyumu'nun oraya alacağız. Florya'yı sadece futbol mekanı yapacağız. Herkesin gurur duyacağı bir yer olacak. Allah'ın izniyle adayı da halledeceğiz, işimizi gücümüzü bıraktık onla da uğraşıyoruz. Galatasararay'a gönül vermiş mimar arkadaşlarla görüşüyoruz. Kemerburgaz'dan da vazgeçmiş değiliz, orası Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helalidir" diye konuştu.


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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:58 
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