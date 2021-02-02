Abdürrahim Albayrak: Gedson Fernandes'in karantina süreci yok
02.02.2021 23:07
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan yeni transfer Gedson Fernandes ile ilgili, "Gedson Fernandes'in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak" dedi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların yeni transferi Gedson Fernandes ile ilgili Başakşehir karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Albayrak, "Gedson Fernandes'in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson'u 17.00'den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim 16.50'de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.
KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Galatasaray, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Fernandes'in daha sonrasında yapılan PCR testinin negatif çıktığını, ayrıca akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olduğu açıklanmıştı.
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