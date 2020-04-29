Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şüphelilerin mahkeme ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran 2 şüphelinin mahkemede verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. 2 şüpheli de suçlamaları kabul etmezken, zanlı Fatih Y. hesap numarası kullanılarak 5 yıl önce de bir dolandırıcılık suçu işlendiğini iddia etti.



Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı. Olayın ardından Abdurrahim Albayrak avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunmuştu. Albayrak'ın avukatı, müvekkilinin kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak'ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığını söylemişti.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olaya karışan 2 kişiyi yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih Y.'nin ise ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti.



Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu ortaya çıkan şüphelilerden Abdulvahap B. hesabını kullanmak isteyen şahsı tanımadığını söyleyerek "Kendisi bana hesabında bloke olduğunu söyledi. Ben de insanlık namına kendi hesabıma para yatırılmasını talep ettim. Paranın kimden veya ne amaçla geldiğini sormadım. 5 bin lirasını ATM'den 35 bin lirasını bankanın içerisinden çektim. Bu sırada şahıs bankanın karşısında bir kahvehanedeydi. Biriyle konuştuğu için benim birlikte gelmedi. Sıram gelince parayı çektim. Bu kişiye verdim. Bir daha da görmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Karşılığında bana 500 lira para teklif etti. Ben kabul etmedim" dedi. Şüpheli Abdulvahap B. ifadesinde ayrıca serbest bırakılmayı talep etti.



Diğer şüpheli Fatih Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek "5 yıl önce yine benim hesap numaram kullanılarak bir dolandırıcılık suçu işlenmişti. Bu sebeple hakkımda ihbar yapılmış olabilir. Bu suçla bir ilgim yoktur" şeklinde ifade verdi. - İSTANBUL