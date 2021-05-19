Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminde ikinci başkan olan Abdurrahim Albayrak'ın, seçimlere girmeye hazırlandığı iddia edildi. Yıllardır camiaya hizmet eden isimlerden biri olan Albayrak'ın, en kısa sürede adaylığını açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'da tarihi seçim öncesi Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi başkanlığa aday olduklarını resmen açıklamışlardı. Sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'tan sürpriz bir hamle geldi. RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürpriz bir karar aldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenilirken; Albayrak'ın kısa zamanda resmi açıklamayı da yapacağı belirtildi. Galatasaray'da olağan genel kurul 12 Haziran saat 10.00'da yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı ise 19 Haziran'da yapılacak.

YORUMLAR (2) Kolluk : Bir Beşiktaşlı olarak karakter sahibi insanların yönetici olmasını bu doğrultuda Albayrak'ın yönetici olmasını bende destekliyorum. Futbola kalite gelsin artık. Düşmanca değil sportmence maçlar olsun. Spor ayrıştırıcı değil birleştirici olsun. GS'ye hayırlı olsun inşallah. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

Gabriel: Nihayet..off be! Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır

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