Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Hajduk Split maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bugün Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'la ilgili yaptığı "Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbinin öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfa açmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum" ifadelerine yanıt verdi.

Terim, "Abdürrahim bey, 'beyaz sayfa' diyor ama ben aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim" diyerek Albayrak'ın açıklamasına göndermede bulundu.

İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar;

Pandemi öncesi ve sonrası iki farklı takım olduk. Ocak ayı ve şu anda... İlk defa bu kadar uzun bir hazırlık dönemini beraber geçirdik, geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon ise daha iyi durumdayız. Geçen sezon pek de istediğimiz gibi bir ilk yarı geçmedi ve kendi adıma da çok üzüldüm. Ben hayatım boyunca kazanan futbol modelini bu ülkeye getirmek için çok uğraştım. Dolayısıyla geçen sezonun ilk yarısındaki fiziksel düşüşümüz bizi üzdü. Pandemiden sonra oynadığımız ve hadiseler olduğu maçlarda aldığımız sonuçlar da bize yara verdi. Geçen sezon pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin.

"ŞU AN TRANSFER YAPMAMIZ ÇOK ZOR"

Bu sene daha farklı başladık. Çok uzun zamandır gelecekle ilgili konuşmak istiyorum. beIN'de bir program vardı, iptal ettim. Burada konu transfer, almak, vermek değil, daha derin konular. Biz geldiğimizden bu yana zaten satmadan alamıyoruz. Şu anda transfer yapmamız çok zor ve kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla transfer yapmak çok zor, zamanında almak daha da zor. Herkes orta saha neden yok diyor ama bunun sebepleri var.

"DOĞRULARIN EN DOĞRUSUNU ANLATMAK LAZIM"

Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa zaten alırız ama ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve bu borçlarla çok zor. Burada kimseyi suçlamıyor. Bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Sanki var da biz almıyoruz, böyle bir şey yok. Artık başka şeyleri konuşmak zorundayız. Borcu, borçların faizinin ödenmesinin pek mümkün olmadığı bir dönemdeyiz.

"2 MAÇ KAZANDIK DİYE HAVAYA GİRMEYİZ"

Elimizdeki kadromuzu çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum ve hazırlık dönemimizi de buna göre planladık. Pandemi olmasaydı da zaten yurt dışına gitmeyecektik. Florya'da kaldık ve herkesi akşamları evine gönderdik. Arkadaşlarımız dört dörtlük yaklaşımda bulundu, şu ana kadar iyiyiz ama yarın ne olacağımızı belli değil. Ne ben ne de futbolcularımızı 2 maç kazandık diye hava girecek insanlar değiliz.

"FUTBOLCU SATMA İŞLEMİNDE BAŞARILI OLAMADIK"

Kadro derinliği, transferler ve açıklamalar hepsi kabul.. Ben listemi tahtaya yazdım ve daha sonra zaten herkes o listeyi bildi. Yapmak istediklerimizi anlattık ve yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla daha da düşük olması gerektiğini söyledi. Ben de itiraz etmedim, nasıl isterseniz öyle olsun dedim. Futbolcu satma işleminde başarılı olamayınca (alınma, darılma olmasın) hepimiz, almada da sıkıntı yaşadık. 1 sene önceden Omar ile ilgili bir düşüncemiz vardı, o da sözünde durdu, geldi. Diğer genç arkadaşlarımızda da benzer bir durum söz konusu. Mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım şeklinde bir önerim oldu, biraz zor ama şu anda kiralık oyuncumuz az. Ne olur? Futbol dinamik oyun, her an her şey değişebilir. Şu bir gerçek ki; Galatasaray bundan sonra öyle yüksek rakamlarla transfer yapabilecek durumda değil. Tam tersi, alıp satmak zorunda. Bugün Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya sattık ama Ozan'ı Florya'da yetiştiren teknik adamların aldıkları maaşlar da ortada

Şartlar ne olursa olsun biz Galatasaray olarak mevcut her kulvarda kazanmak isteyen bir takımız. Ben görevine bağlı, görevini inanılmaz özveriyle yapmaktan dolayı mutlu olan biriyim. Sağlığım yerinde, ailemiz, büyük ailemiz yerinde. Bir sıkıntı yok; zaman zaman yükselmeler olur bunlar da hayat içerisinde var.

"UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ÖNEMSİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi'ne çok önem veriyorum ama fikstür öyle bir denk geldi ki.. Bu da bizim hatamız. Şampiyonlar Ligi fikstürüne alışık olunca UEFA Avrupa Ligi'nde biraz yadırgıyoruz açıkçası.. Arkadaşların bu fikstür de dinlenmesi de gerekiyor. Çıkartacağımız takım ne Başakşehir maçındaki takım olacak ne de Neftçi ile oynayacağımız maçtaki gibi olacak. UEFA'yı önemsiyorum, diri kadrolar ile mücadele etmek zorundayız"

"ABDURRAHİM'LE AYNI DÜŞÜNCEDE DEĞİLİM, OLMAK ZORUNDA DA DEĞİLİM"

Bugünden Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Maçlardan önce bir şey söylemem. Bazı arkadaşlarımızın "bir beyaz sayfa" beyanı var. Biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Bu kadarla bırakalım. Maçtan sonra bakalım neler olacak. Her şeyin yeri var, zamanı var. Ne sorulacaksa ne söylenecekse onların hepsini dinleriz, cevaplarız. Abdürrahim bey, "beyaz sayfa" diyor ama ben aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim.

"HAKEME BU SEZON DAHA AZ İTİRAZ EDECEĞİZ"

Geçen sezon hakeme itirazdan dolayı canımız çok yandı, oyuncularımızı bu konuda uyardık. Futbolcularımız da artık itiraz etmiyor. Daha yorgun olan, güç kaybeden bir futbolcunun hakeme itirazları olacaktır, hiç olmasa daha iyi.

"TARAFTAR BİZİM GÜCÜMÜZ"

Galatasaray seyircisiz oynamaya alışkın olmamalı. Ne tadı var, ne tuzu var. Taraftarsız bir futbol düşünmek mümkün değil. Pazar günü Ali Sami Yen'i düşünsenize... Taraftarımızı çok özledik. Belki oynadığımız şu futbolu taraftarımız olsaydı çok daha yukarıya çekebilirdik.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Emre Akbaba bu hafta antrenmanlara başlıyor, o da en kısa sürede bizimle olacak. Saracchi çok ağır değil ama bir sakatlığı var, çabuk atlatacaktır; Fener maçına oynatabilir miyiz bilmiyorum ama Saracchi oynamak istiyor. Aldık, sattık işlemi gerçek manada gerçekleşirse oynamasa da Muslera'yı listeye yazmak istiyorum olmazsa da Ocak ayında listeye yazacağım. Ocak'ın önüne çekebilir miyiz, buna bakacağız

"FALCAO VE DIAGNE ÇİFT FORVET OYNAYABİLİR"

Falcao ve Diagne'nin gol atmasından mutluyum, takıma daha fazla ayak uydurdular, yalnız kalmıyorlar. İkisinden de memnunum. Diagne 10 aydır oynamıyor, geç de olsa daha da forma girecek. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de Falcao ve Diagne'yi aynı anda oynatsak. Bazen antrenmanlarda deniyoruz, Falcao ve Diagne zamanı geldiği zaman aynı anda oynayabilirler, biz ona göre çalışmamızı yaparız. Şu anda ikisi de iyi gidiyor, inşallah öyle de giderler.