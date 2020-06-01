Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Albayrak'ın telefonla aranıp yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yardım toplama bahanesiyle 40 bin lira dolandırması olayına ilişkin çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, Albayrak'ı arayan kişinin telefon hattı sahibi Barış Ö. olduğu belirlendi.

Ekipler, 22 Mayıs'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Kızılay Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı.

Barış Ö'nün üzerinde, cep telefonu, sim kart, taşınabilir bellek ve 2 banka kartı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtan kişi, koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia ederek Albayrak'ı 40 bin lira dolandırmış, şikayet üzerine 28 Nisan'da Abdulvahap B. ve Fatih Y. yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.