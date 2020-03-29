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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüs paylaşımı! 'İyileştim'
6 saat önce
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüs test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüs test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." paylaşımında bulundu.
Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüs tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:16
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