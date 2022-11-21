Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı

Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.
Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Masumlar masumu yavrumu, Batuhan'ımı kaybettim. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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