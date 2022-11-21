Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı

21.11.2022 17:21

İş insanı ve Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Batuhan kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken spor ve iş dünyası da Albayrak'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanı ve iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Albayrak ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

Böyle veda etti! Abdurrahim Albayrak'ın torunu toprağa verildi

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Şişli'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Masumlar masumu yavrumu, Batuhan'ımı kaybettim. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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