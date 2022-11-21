Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı

Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, Şişli 'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Albayrak dün yaptığı açıklamada, "Masumlar masumu yavrumu, Batuhan'ımı kaybettim. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti?

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