Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı

Galatasaray'ın olağan genel kuruluna sayılı günler kala Abdurrahim Albayrak'tan çarpıcı açıklamalar geldi.Twitter Space'de Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç'in yaptığı yayına konuk olan sarı-kırmızılı yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'in çok tartışılan basın toplantısını değerlendirdi.

"BAŞKAN'IN SÖZLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Albayrak, "Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı son toplantıda çok üzüldüm, en çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım, olmadım vazgeçtim" dedi.

"BU KONULARA GİRMEZ SANIYORDUM"

Cengiz'e serzenişini sürdüren Abdurrahim Albayrak, "Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA İLE BİZİ KİMSE AYIRAMAZ"

Albayrak, Fatih Terim hakkında ise, "Fatih hocayla benim aramın kötü olma ihtimali yok. Yıllarımızı beraber geçirmişiz, hocayla bizi kimse ayıramaz, bizim aramıza kimse giremez. Fatih hocayla bizim dostluğumuz bitmez. Fatih hocayla en son Malatya maçından sonra Florya'da beraberdik. Uzun uzun transfer listesi üzerine konuştuk" açıklamasında bulundu.

"BEN KİMSEYİ SATMADIM"

Albayrak 'Fatih Terim ile niye görüşmüyorsunuz?' sorusu üzerine "Ben kimseyi satmadım. Satmam. Yiğit Şardan mart ayında teklif yaptığında Mustafa Cengiz'i satmadım. Mesut Yılmaz rahmetli oldu ama hala her cuma mezarına giderim. Ben kimseyi satmam" yanıtını verdikten sonra duygusallaştı ve ağlamaya başladı. Albayrak daha sonra "Daha fazla konuşamayacağım. Özür dilerim." diyerek odayı terk etti.