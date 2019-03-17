Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak: Kazanmak İsteyen Bir Galatasaray Vardı

Abdurrahim Albayrak: Kazanmak İsteyen Bir Galatasaray Vardı

54 dakika önce

Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: Kazanmak İsteyen Bir Galatasaray Vardı, System.String[]
Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

2-0 geriye düştüklerini belirten Albayrak şöyle konuştu: "Zor bir maç oynadık. 2-0 geriye düştük. 2-0'dan maçı çevirmek hakikaten kolay değil. Allah'a şükürler olsun ki şampiyonluğa giderken önemli bir 3 puan aldık. Güçlü bir rakipten aldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ama özellikle soyunma odasında Fatih hocanın konuşmasından sonra ikinci devre bambaşka bir Galatasaray vardı. Kazanmasını bilen, kazanmak isteyen bir Galatasaray vardı. Bütün arkadaşlara, teknik heyete teşekkür ediyorum. İhtiyacımız olan 3 puandı. Rakibimizin puan kaybettiği haftada alınan 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu galibiyetin bütün camiamıza ve taraftarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir konuşma oldu. Maçtan önce hocam konuşmuştu, ben de futbolcularla görüşme yapmıştım. Yine bunu tekrarladık. Şampiyonluk için bu maçın önemli olduğunu hoca ifade etti. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray vardı. 3 puanı alıp, koparan Galatasaray vardı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

Bursaspor, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Galatasaray, 2-0 Geriye Düştüğü Maçta Bursaspor'u 3-2 Yendi Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abdurrahim Albayrak: Kazanmak İsteyen Bir Galatasaray Vardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]